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Страны НАТО стянули войска на границу Калининградской области

Источник:
Sibnet.ru
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Армия США и НАТО
Фото: © U.S. Department of Defense

Франция, Литва и Польша перебросили войска на границу Калининградской области, совместные силы НАТО проведут там масштабные учения Gallant Boar, сообщила пресс-служба альянса. Маневры пройдут с 16 по 26 июня.

Главной локацией выбран Сувалкский коридор — участок на стыке Польши и Литвы, расположенный между Калининградской областью и Белоруссией. В ходе учений войска НАТО отработают навыки быстрой и эффективной обороны этого участка.

Параллельно НАТО реализует масштабную операцию воздушных сил Ramstein Flag 2026, которая началась 8 июня вблизи российских границ. Учения проводятся в третий раз. В этом году в них принимают участие представители 19 государств.

Ramstein Flag 2026 продлятся 12 дней. Маневры охватывают территории Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

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Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится