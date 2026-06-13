Страны НАТО стянули войска на границу Калининградской области

Франция, Литва и Польша перебросили войска на границу Калининградской области, совместные силы НАТО проведут там масштабные учения Gallant Boar, сообщила пресс-служба альянса. Маневры пройдут с 16 по 26 июня.

Главной локацией выбран Сувалкский коридор — участок на стыке Польши и Литвы, расположенный между Калининградской областью и Белоруссией. В ходе учений войска НАТО отработают навыки быстрой и эффективной обороны этого участка.

Параллельно НАТО реализует масштабную операцию воздушных сил Ramstein Flag 2026, которая началась 8 июня вблизи российских границ. Учения проводятся в третий раз. В этом году в них принимают участие представители 19 государств.

Ramstein Flag 2026 продлятся 12 дней. Маневры охватывают территории Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.