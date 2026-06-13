Anthropic экстренно отключила самые мощные ИИ

Компания Anthropic экстренно закрыла доступ к своим самым мощным ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5, следует из заявления разработчиков.

Решение было принято после того, как 12 июня компания получила от правительства США директиву экспортного контроля, отмечается в сообщении. Власти потребовали закрыть доступ к этим моделям для любых иностранных граждан — как за пределами США, так и внутри страны.

Отделить иностранцев от остальных пользователей в реальном времени невозможно, поэтому Anthropic пришлось полностью отключить обе модели для всех. При этом в директиве не было конкретных деталей, описывающих опасения в отношении национальной безопасности.

«Мы вынуждены отключить доступ к Fable 5 и Mythos 5 для всех наших клиентов, чтобы обеспечить соблюдение требований. Доступ ко всем остальным моделям Anthropic останется без изменений», — говорится в заявлении.

Claude Fable 5 — самая мощная ИИ-модель Anthropic, предназначенная для наиболее сложных задач рассуждения. Claude Mythos 5 обладает теми же возможностями, однако доступ к ней был изначально ограничен.