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Anthropic экстренно отключила самые мощные ИИ

Источник:
Sibnet.ru
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Нейросеть, искусственный интеллект, робот
Фото: © сгенерировано Stable Diffusion

Компания Anthropic экстренно закрыла доступ к своим самым мощным ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5, следует из заявления разработчиков.

Решение было принято после того, как 12 июня компания получила от правительства США директиву экспортного контроля, отмечается в сообщении. Власти потребовали закрыть доступ к этим моделям для любых иностранных граждан — как за пределами США, так и внутри страны.

Отделить иностранцев от остальных пользователей в реальном времени невозможно, поэтому Anthropic пришлось полностью отключить обе модели для всех. При этом в директиве не было конкретных деталей, описывающих опасения в отношении национальной безопасности.

«Мы вынуждены отключить доступ к Fable 5 и Mythos 5 для всех наших клиентов, чтобы обеспечить соблюдение требований. Доступ ко всем остальным моделям Anthropic останется без изменений», — говорится в заявлении.

Claude Fable 5 — самая мощная ИИ-модель Anthropic, предназначенная для наиболее сложных задач рассуждения. Claude Mythos 5 обладает теми же возможностями, однако доступ к ней был изначально ограничен.

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Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места