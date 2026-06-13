GlobalSign отзовет «цифровые паспорта» российских сайтов

Центр сертификации GlobalSign 13 июня начал процедуру принудительного отзыва ранее выпущенных SSL-сертификатов у компаний из России. Решение принято в рамках международных санкционных ограничений.

SSL-сертификат — это цифровой «паспорт» сайта, который подтверждает его подлинность для пользователя. Он также шифрует трафик между браузером и сервером, делая его недоступным для перехвата.

Без действующего сертификата зарубежные браузеры отказываются открывать сайт или выводят предупреждение о небезопасном соединении. Отмечается, что отзыв цифровых «паспортов» будет проходить поэтапно.

GlobalSign занимает второе место в мире по количеству действующих сертификатов с долей 20,4%, уступая только некоммерческому Let's Encrypt (68,2%), который выдает сертификаты бесплатно, следует из данных аналитического сервиса W3Techs.

В последние несколько лет японский GlobalSign оставался единственным крупным коммерческим центром сертификации в мире, продолжавшим полноценную работу с российскими клиентами. В коммерческом сегменте западных сертификатов Globalsign занимает в России порядка 90% рынка.