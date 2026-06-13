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Кадыров пошутил про санкции против своей кошки

Источник:
ТАСС
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © https://vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров пошутил, что боится показывать свою кошку из-за возможных западных санкций против нее.

«Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», — сказал Кадыров на мероприятии в честь Дня России в Грозном, передает ТАСС.

Евросоюз в 2014 году включил Кадырова в свой санкционный список. После этого принадлежащая политику скаковая лошадь выиграла скачки в немецком Баден-Бадене, однако организаторы отказались выплачивать призовые за победу.

Кадыров тогда заявил, что ждет извинений от Запада, который будет вынужден «выплачивать миллионные компенсации за моральный ущерб жеребцам и их дискриминацию». Затем он пытался снять санкции со своих скаковых лошадей, но попытки были безуспешными.

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Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места