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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыт размер новых выплат бойцам ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Армия Украины
Фото: © пресс-служба Минобороны Украины

Украина индексирует зарплаты бойцам ВСУ, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, за четыре года военного конфликта с Россией армия Украины столкнулась с нехваткой личного состава. Чтобы мотивировать людей вступать в ВСУ, решено повысить зарплату военным.

По его словам, минимальный уровень выплат военнослужащим в тылу составит 30 тысяч гривен (48 тысяч рублей). Размер денежного довольствия будет зависеть от количества и сложности выполняемых задач.

Для бойцов на передовой среднюю зарплату поднимут до 300 тысяч гривен (примерно 480 тысяч рублей). Зеленский подчеркнул, что финансовые ресурсы для повышения зарплаты в армии в стране есть.

Ранее президент Украины поручил разработать дополнительные механизмы для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию. Планируется, что наемники будут составлять значительную часть штурмовиков.

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Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

dimans1000

Прощай тогда хром, без блокировщика просто невозможно пользоваться интеренетом сейчас.