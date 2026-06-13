Раскрыт размер новых выплат бойцам ВСУ

Украина индексирует зарплаты бойцам ВСУ, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, за четыре года военного конфликта с Россией армия Украины столкнулась с нехваткой личного состава. Чтобы мотивировать людей вступать в ВСУ, решено повысить зарплату военным.

По его словам, минимальный уровень выплат военнослужащим в тылу составит 30 тысяч гривен (48 тысяч рублей). Размер денежного довольствия будет зависеть от количества и сложности выполняемых задач.

Для бойцов на передовой среднюю зарплату поднимут до 300 тысяч гривен (примерно 480 тысяч рублей). Зеленский подчеркнул, что финансовые ресурсы для повышения зарплаты в армии в стране есть.

Ранее президент Украины поручил разработать дополнительные механизмы для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию. Планируется, что наемники будут составлять значительную часть штурмовиков.