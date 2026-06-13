НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российской армии увеличили штат

Источник:
Sibnet.ru
307 3
Берцы, сапоги, призыв
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил РФ будет составлять 2 миллиона 399 тысяч человек, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета», — говорится в документе.

Старый указ о численности российской армии от 4 марта 2026 года признается утратившим силу. Прошлый указ устанавливал штатную численность войск до 2 миллиона 391 тысячи человек. Новый указ увеличивает численность штата примерно на 7 тысяч человек.

Помимо кадровых военных в Вооруженные силы входит гражданский персонал: повара, водители, психологи и медицинские работники. Численность только военнослужащих в штате составляет 1 миллион 510 тысяч.

Еще по теме
Военные пройдут обязательную геномную регистрацию
Пилота ВВС США сбили дважды за месяц на войне с Ираном
Участникам СВО упростят получение школьного аттестата
Челябинское танковое училище возродят в России
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Симоньян задали вопрос, зачем она увела мужика из семьи
Глюкоза встретила день рождения обнаженными фото
Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»
Крым остался без туристов
Обсуждение (3)
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
19
Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»
13
Разразился скандал из-за «неподобающих» движений «Дискотеки Авария»
12
Зеленский разослал «письмо» Путину по всему миру
11
Дом иноагента Макаревича попал под обстрел в Израиле
11
Спецпредставитель Путина обратился к инопланетянам