Российской армии увеличили штат

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил РФ будет составлять 2 миллиона 399 тысяч человек, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета», — говорится в документе.

Старый указ о численности российской армии от 4 марта 2026 года признается утратившим силу. Прошлый указ устанавливал штатную численность войск до 2 миллиона 391 тысячи человек. Новый указ увеличивает численность штата примерно на 7 тысяч человек.

Помимо кадровых военных в Вооруженные силы входит гражданский персонал: повара, водители, психологи и медицинские работники. Численность только военнослужащих в штате составляет 1 миллион 510 тысяч.