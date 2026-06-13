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Пентагон рассекретил новую порцию материалов об НЛО

Источник:
Sibnet.ru
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НЛО, огни в небе
Фото: © сгенерировано с помощью нейросети Leonardo.ai

Пентагон опубликовал на своем сайте третий пакет архивных данных о неопознанных летающих объектах (НЛО). В архиве 72 файла.

Рассекреченные материалы включают показания свидетелей, видеокадры и зарисовки. В частности, среди обнародованных данных есть доклад ЦРУ от ноября 1955 года, составленный на основе показаний американца венгерского происхождения

В документе содержатся сведения о возможном перемещении НЛО между Москвой и Будапештом, в качестве доказательства к отчету приложен рисунок с предполагаемым курсом объекта.

Первая часть документов была опубликована 8 мая, вторая — 22 мая. С момента запуска сайта с рассекреченными архивами было зафиксировано более 1,7 миллиарда посещений ресурса со всего мира.

Публикация материалов ведется в рамках президентской программы Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters, утвержденной Дональдом Трампом. В проекте принимают участие Белый дом, национальная разведка, министерство энергетики, ФБР и NASA.

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Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места