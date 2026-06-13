НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Составлен портрет типичного российского кошатника

Источник:
«Газета.Ru»
271 0
Скоттиш-фолд кошка
Фото: © Sibnet.ru

Типичный кошатник в России — женщина 36–52 лет с высшим образованием, работает в сфере финансов и страхования, следует из глобального исследования владельцев кошек по всей России, проведенного экспертами производителя натуральных рационов SUPERPET.

«У нее есть семья: муж и ребенок. Увлекается кино, книгами и музеями, обращается к питомцу "киса" и считает его полноценным членом семьи. Она зарабатывает около 80–130 тысяч рублей в месяц, увлекается культурой и искусством», — цитирует исследование «Газета.Ru».

Типичная кошатница имеет одну или несколько кошек, она увлекается путешествиями, однако питомцев предпочитает оставлять дома. С собой в поездки животных она берет только на дачу или природу.

Согласно исследованию SUPERPET, типичная кошатница спит вместе со своим питомцем, если тот захочет и придет к ней. Регулярно угощает кошку со своего стола, если это безопасный продукт для ее здоровья.

«Выбирая питание для питомца, смотрит на высокое содержание мяса и натуральные ингредиенты в составе рационов. Именно на него и вкусняшки типичная кошатница тратит больше всего денег, услуги ветеринара стоят на втором месте», — отмечают эксперты.

Также типичная российская кошатница считает, что они похожи с кошкой — характерами и внешне, а права в семье у них равные.

SIBNET.RU В MAX
Еще по теме
Пенсии российских судей достигают 270 тысяч рублей
Что на самом деле празднуют в День России
Разразился скандал из-за «неподобающих» движений «Дискотеки Авария»
«Почта России» запустила новую страховку посылок
смотреть все
Жизнь #Общество #Звери
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
Симоньян задали вопрос, зачем она увела мужика из семьи
Глюкоза встретила день рождения обнаженными фото
Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»
Обсуждение (0)
Картина дня
Владимир Путин
Путин раскрыл число военных в зоне спецоперации
Дмитрий Медведев
Поздравление Медведева породило панику на Западе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предсказал скорое окончание конфликта на Украине
НАТО
НАТО признало, что Россия не хочет войны
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
19
Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»
13
Разразился скандал из-за «неподобающих» движений «Дискотеки Авария»
12
Зеленский разослал «письмо» Путину по всему миру
11
Дом иноагента Макаревича попал под обстрел в Израиле
10
Крым остался без туристов