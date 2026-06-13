Составлен портрет типичного российского кошатника

Типичный кошатник в России — женщина 36–52 лет с высшим образованием, работает в сфере финансов и страхования, следует из глобального исследования владельцев кошек по всей России, проведенного экспертами производителя натуральных рационов SUPERPET.

«У нее есть семья: муж и ребенок. Увлекается кино, книгами и музеями, обращается к питомцу "киса" и считает его полноценным членом семьи. Она зарабатывает около 80–130 тысяч рублей в месяц, увлекается культурой и искусством», — цитирует исследование «Газета.Ru».

Типичная кошатница имеет одну или несколько кошек, она увлекается путешествиями, однако питомцев предпочитает оставлять дома. С собой в поездки животных она берет только на дачу или природу.

Согласно исследованию SUPERPET, типичная кошатница спит вместе со своим питомцем, если тот захочет и придет к ней. Регулярно угощает кошку со своего стола, если это безопасный продукт для ее здоровья.

«Выбирая питание для питомца, смотрит на высокое содержание мяса и натуральные ингредиенты в составе рационов. Именно на него и вкусняшки типичная кошатница тратит больше всего денег, услуги ветеринара стоят на втором месте», — отмечают эксперты.

Также типичная российская кошатница считает, что они похожи с кошкой — характерами и внешне, а права в семье у них равные.