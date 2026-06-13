Плазменное облако вызовет магнитную бурю

Плазменный выброс, ранее зафиксированный на Солнце, 13 июня достигнет Земли и вызовет магнитную бурю, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

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«Изменение геомагнитной обстановки из-за корональной дыры прогнозировалось на эти дни уже давно, но к ним теперь добавится еще и слабый выброс плазмы от длительной вспышки», — отмечается в сообщении.

При этом буря предварительно прогнозируется уровня G1. Интенсивность магнитных бурь официально измеряется по пятибалльной шкале — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремальная). G1 относится к бурям минимальной интенсивности.

Астрономы отмечают, что изменения в геомагнитной обстановке глобально не меняют картину на Солнце — в настоящее время звезда «отдыхает», ее вспышечная активность относительно слабая.