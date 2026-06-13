НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Плазменное облако вызовет магнитную бурю

Источник:
Sibnet.ru
239 0

Плазменный выброс, ранее зафиксированный на Солнце, 13 июня достигнет Земли и вызовет магнитную бурю, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © NASA

«Изменение геомагнитной обстановки из-за корональной дыры прогнозировалось на эти дни уже давно, но к ним теперь добавится еще и слабый выброс плазмы от длительной вспышки», — отмечается в сообщении.

При этом буря предварительно прогнозируется уровня G1. Интенсивность магнитных бурь официально измеряется по пятибалльной шкале — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремальная). G1 относится к бурям минимальной интенсивности.

Астрономы отмечают, что изменения в геомагнитной обстановке глобально не меняют картину на Солнце — в настоящее время звезда «отдыхает», ее вспышечная активность относительно слабая.

SIBNET.RU В MAX
Тема: Человек и космос
Следы исчезнувшей планеты обнаружили в Солнечной системе
Международная космическая станция удалилась от Земли
Удивительное «танцующее» сияние сняли из космоса. ВИДЕО
Предсказан приход магнитной бури планетарного масштаба
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Симоньян задали вопрос, зачем она увела мужика из семьи
Глюкоза встретила день рождения обнаженными фото
Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»
Крым остался без туристов
Обсуждение (0)
Картина дня
Владимир Путин
Путин раскрыл число военных в зоне спецоперации
Дмитрий Медведев
Поздравление Медведева породило панику на Западе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предсказал скорое окончание конфликта на Украине
НАТО
НАТО признало, что Россия не хочет войны
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
19
Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»
13
Разразился скандал из-за «неподобающих» движений «Дискотеки Авария»
12
Зеленский разослал «письмо» Путину по всему миру
11
Дом иноагента Макаревича попал под обстрел в Израиле
11
Спецпредставитель Путина обратился к инопланетянам