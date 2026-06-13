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Браузер Chrome лишится блокировщиков рекламы

Источник:
Sibnet.ru
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Браузер Chrome
Фото: © Sibnet.ru

Google отключит все блокировщики рекламы в браузере Chrome, изменения вступят в силу после выхода версии 150. Релиз ожидается в ближайшие дни.

Chrome прекратит поддержку распространения расширений стандарта Manifest V2, на котором работают все блокировщики рекламы (uBlock Origin и ряд других). После обновления браузера соответствующие расширения перестанут работать.

«Расширения MV2 больше не разрешены ни в одной поддерживаемой версии Chrome, и мы прекращаем их поддержку и связанную с ними функциональность», — сообщается в блоге разработчиков на платформе GitHub.

Пользователям, которые намерены продолжать использовать расширения стандарта Manifest V2, придется отказаться от обновлений Chrome, либо перейти на другой браузер — например, Firefox где этот стандарт продолжит работать.

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Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?