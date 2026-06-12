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Путин раскрыл число военных в зоне спецоперации

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Группировка российских войск в зоне военной операции насчитывает более 700 тысяч военнослужащих, сообщил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

«Каждый выполняет свою задачу, и каждый делает это сегодня достойно. Я бы хотел в этой связи особо отметить ту важнейшую задачу, которую решают наши штурмовые подразделения — вы и ваши боевые товарищи»,— цитирует Путина сайт Кремля.

Глава государства добавил, что министр обороны России Андрей Белоусов постоянно занимается вопросами снаряжения для военнослужащих, чтобы минимизировать потери, а он сам регулярно общается с представителями различных родов войск.

Путин также отметил, что штурмовые подразделения во все времена ставили точку в завершении любого военного конфликта. По его словам, «так происходит и сегодня».

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