Лукашенко предсказал скорое окончание конфликта на Украине

Конфликт на Украине можно завершить до конца 2026 года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сейчас «как никогда раньше» есть возможность для мирного урегулирования, отметил политик в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya. По его словам, завершение конфликта зависит «от желания буквально нескольких человек». Это также касается войны на Ближнем Востоке.

«Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить», — подчеркнул Лукашенко.

Обстоятельства таковы, что они диктуют завершение боевых действий, сказал глава Белоруссии. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп также нацелен на скорейшее достижение мирных договоренностей.