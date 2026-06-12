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Лукашенко предсказал скорое окончание конфликта на Украине

Источник:
Al Arabiya
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Конфликт на Украине можно завершить до конца 2026 года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сейчас «как никогда раньше» есть возможность для мирного урегулирования, отметил политик в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya. По его словам, завершение конфликта зависит «от желания буквально нескольких человек». Это также касается войны на Ближнем Востоке.

«Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить», — подчеркнул Лукашенко.

Обстоятельства таковы, что они диктуют завершение боевых действий, сказал глава Белоруссии. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп также нацелен на скорейшее достижение мирных договоренностей.

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Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым