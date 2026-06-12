НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни

Источник:
Sibnet.ru
270 1
Адам Кадыров
Фото: © t.me/MDaudov_95

Помощнику главы Чечни и секретарю Совбеза республики Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни, сообщил председатель регионального правительства Магомед Даудов.

«От всей души поздравляю моего дорогого племянника», — написал политик в своем телеграм-канале. Награду ему вручил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Даудов уточнил, что Кадырова-младшего удостоили такого звания за выдающиеся заслуги перед страной, самоотверженное служение народу и активную деятельность, направленную на поддержку СВО.

Звание Героя Чечни Адам Кадыров получил второй раз — до этого он уже получал такую же награду в 2023 году, когда ему было 15 лет. Таким образом, он стал двукратным Героем Чечни.

За последние три года Адам Кадыров получил около 30 государственных, ведомственных и региональных наград различного уровня. Так, в начале июня ему вручили медаль «За вклад в проведение специальной военной операции».

Еще по теме
Путин раскрыл число военных в зоне спецоперации
Кремль прокомментировал разблокировку Roblox
Путин анонсировал важнейшее внутриполитическое событие
Путин поручил спецслужбам защитить детские лагеря
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
Симоньян задали вопрос, зачем она увела мужика из семьи
Глюкоза встретила день рождения обнаженными фото
Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»
Обсуждение (1)
Картина дня
Владимир Путин
Путин раскрыл число военных в зоне спецоперации
Дмитрий Медведев
Поздравление Медведева породило панику на Западе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предсказал скорое окончание конфликта на Украине
НАТО
НАТО признало, что Россия не хочет войны
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым