Помощнику главы Чечни и секретарю Совбеза республики Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни, сообщил председатель регионального правительства Магомед Даудов.

«От всей души поздравляю моего дорогого племянника», — написал политик в своем телеграм-канале. Награду ему вручил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Даудов уточнил, что Кадырова-младшего удостоили такого звания за выдающиеся заслуги перед страной, самоотверженное служение народу и активную деятельность, направленную на поддержку СВО.

Звание Героя Чечни Адам Кадыров получил второй раз — до этого он уже получал такую же награду в 2023 году, когда ему было 15 лет. Таким образом, он стал двукратным Героем Чечни.

За последние три года Адам Кадыров получил около 30 государственных, ведомственных и региональных наград различного уровня. Так, в начале июня ему вручили медаль «За вклад в проведение специальной военной операции».