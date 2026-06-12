Найдено самое древнее оружие на Земле. ФОТО

Древнейшее оружие нашли археологи Редингского университета в ходе раскопок на территории Германии. Возраст находки — порядка 300 тысяч лет.

Артефакт представляет собой обработанную обоюдоострую палку из ели, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом PLoS ONE. Ученые уверены, что она представляла собой древнее метательное оружие.

Прообраз копья мог использоваться в эпоху нижнего палеолита не только с целью охоты на млекопитающих крупных размеров, но также для добычи более мелких животных или птицы, считают археологи. Такое копье могло быть убойным на дистанции до 30 метров.

Копье возрастом около 300 тысяч лет Фото: © Annemieke Milks

Анализ показал, что оружие было полностью очищено от коры древним мастером, который впоследствии придал ей надлежащую форму и заточил оба ее конца орудиями из камня. Затем копье длительное время использовалось.

По оценке специалистов, палка могла представлять собой колющее оружие в схватках с другими племенами, однако более правдоподобная гипотеза — что она принадлежала охотнику, который использовал ее для добычи мелкой дичи.