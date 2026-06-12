Росстандарт утвердил ГОСТ для умных игрушек

Росстандарт утвердил ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта, он заработает с 1 сентября 2026 года, сообщила пресс-служба ведомства.

«ГОСТ распространяется на игрушки с применением технологий искусственного интеллекта, предназначенные для детей в возрасте от 1 года до 14 лет», — говорится в сообщении.

К таким изделиям могут относиться интерактивные куклы и фигурки с распознаванием речи, роботизированные игрушки, умные устройства, игровые консоли и аксессуары с элементами искусственного интеллекта.

Действие документа не распространяется на программное обеспечение и цифровые сервисы общего назначения, специализированные устройства для медицинской или терапевтической помощи детям, а также на продукцию, не являющуюся игрушкой.

Документ устанавливает систему требований для игрушек нового поколения по нескольким ключевым направлениям. Среди них — традиционная безопасность игрушек, включая физическую, механическую и пожарную безопасность.

Также стандарт прописывает цифровую, информационную и психоэмоциональную безопасность, которая исключает сценарии, способные вызывать страх, тревогу, агрессию или чрезмерную привязанность.

ГОСТ предусматривает минимизацию объема собираемой информации, получение согласия родителей, ограничение передачи данных третьим лицам, обеспечение безопасности хранения и передачи информации, а также требования к использованию биометрических данных.