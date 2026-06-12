Кинолог заявила о риске исчезновения русской псовой борзой

Русская псовая борзая, которая считается наидревнейшей среди отечественных заводских пород в России, находится под угрозой исчезновения, заявила публицист, специалист Российской кинологической федерации Ирина Макаренкова.

«На сегодняшний день в стране зарегистрировано и в целом насчитывается примерно 2-2,5 тысячи собак этой породы. Нельзя сказать, что порода совсем вымирает, но и большим это поголовье назвать нельзя», — сказала ТАСС кинолог.

По ее мнению, «риск исчезновения породы, безусловно, существует». «Если относиться к породе безответственно или не дай бог повторятся события, подобные революционному периоду, когда отношение к этим собакам резко изменилось, риск может возрасти», — отметила эксперт.

При этом, подчеркнула она, делать породу русской псовой борзой исключительно коммерческой тоже нельзя. «Массовое бесконтрольное разведение может только навредить», — предупредила собеседница агентства.

По ее словам, важно сохранять функционал русской псовой борзой. «Необходимо поддерживать условия, в которых она останется именно охотничьей собакой. Тогда, я думаю, породу удастся сохранить, и эту красоту мы сможем передать следующим поколениям», — сказала Макаренкова.

Русская псовая борзая отличается красивым экстерьером, умом и преданностью, хорошо обучается, но имеет охотничьи инстинкты. По словам Макаренковой, эта порода остается символом русской аристократии.