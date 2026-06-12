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Пенсии российских судей достигают 270 тысяч рублей

Источник:
ТАСС
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Средний размер пенсионного обеспечения судей в России в 2026 году может достигать 270 тысяч рублей, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Размер пенсионного обеспечения судей в России в 2026 году составляет в среднем от 120 000 до 270 000 рублей в месяц», — сказал Сафонов ТАСС.

По его словам, вместо обычной страховой пенсии судьи в почетной отставке получают так называемое ежемесячное пожизненное содержание (ЕПС), которое полностью освобождено от уплаты налогов.

Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции и составляет 80-85% от ежемесячного денежного вознаграждения (ЕДВ) действующего судьи на аналогичной должности.

Так, например, пенсия судей районных и городских судов будет варьироваться в пределах 120-150 тысяч рублей, областных и краевых судов - от 150 тысяч до 190 тысяч рублей, Верховного суда РФ — от 200 тысяч до 250 тысяч рублей, Конституционного суда РФ — от 220 тысяч до 270 тысяч рублей, пояснил Сафонов.

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Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?