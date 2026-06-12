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НАТО признало, что Россия не хочет войны

Источник:
Financial Times
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НАТО
Фото: U.S. Department of State from United States

Россия не хочет войны с НАТО, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Алекс Гринкевич

«Я очень хорошо изучил данные разведки. <...> Россия не ищет конфликта, россияне действительно понимают смысл термина "оборонный альянс" и по-настоящему понимают, что у нас есть некоторые асимметричные преимущества», — приводит Financial Times заявление генерала.

Так главком сил НАТО в Европе ответил на вопрос о возможном применении военной силы Москвой против стран Прибалтики.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что «у России никогда не было и нет никаких агрессивных планов в отношении европейских стран».

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