НАТО признало, что Россия не хочет войны

Россия не хочет войны с НАТО, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Алекс Гринкевич

«Я очень хорошо изучил данные разведки. <...> Россия не ищет конфликта, россияне действительно понимают смысл термина "оборонный альянс" и по-настоящему понимают, что у нас есть некоторые асимметричные преимущества», — приводит Financial Times заявление генерала.

Так главком сил НАТО в Европе ответил на вопрос о возможном применении военной силы Москвой против стран Прибалтики.



Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что «у России никогда не было и нет никаких агрессивных планов в отношении европейских стран».