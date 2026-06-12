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Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства

Источник:
Sibnet.ru
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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в день, когда россияне отмечают главный государственный праздник, назвал Москву гарантом справедливого мироустройства.

Президент Белоруссии направил поздравление российскому лидеру Владимиру Путину и всем гражданам России.

«Российская Федерация — уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Лукашенко.

Он отметил, что народы двух стран всегда шли рука об руку.

«Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами <...> дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития», — подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и успехов, а россиянам – счастья и благополучия.

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Топ комментариев

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?