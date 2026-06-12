Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в день, когда россияне отмечают главный государственный праздник, назвал Москву гарантом справедливого мироустройства.
Президент Белоруссии направил поздравление российскому лидеру Владимиру Путину и всем гражданам России.
«Российская Федерация — уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Лукашенко.
Он отметил, что народы двух стран всегда шли рука об руку.
«Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами <...> дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития», — подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и успехов, а россиянам – счастья и благополучия.