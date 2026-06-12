Маск стал первым триллионером в истории

Первичное публичное размещение акций компании SpaceX сделало ее основателя американского предпринимателя Илона Маска первым триллионером в истории, подсчитали эксперты Reuters.

Сейчас основная часть состояния Маска связана со SpaceX, где его доля оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. Вместе с Tesla и остальными активами его состояние превысит 1,1 триллиона долларов в момент начала торгов в пятницу, следует из расчетов экспертов.

Ранее SpaceX сообщила, что привлечет рекордные 75 миллиардов долларов в рамках IPO. При цене размещения в 135 долларов за акцию SpaceX будет оценена в 1,75 триллиона долларов.

Историческую отметку состояние Маска формально преодолеет после начала торгов на бирже Nasdaq, когда рынок подтвердит оценку компании.



SpaceX — американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.