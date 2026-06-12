Беспилотник влетел в жилой дом в Татарстане

Украинские дроны атаковали Закамский регион Татарстана, один из беспилотников попал в жилой дом, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

«Сегодня утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион республики <...> Один из БПЛА попал в жилой дом. Жители эвакуированы», — написал Миниханов в «Максе».

Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил глава региона.

Минниханов добавил, что эвакуированным жителям дома предоставляют горячее питание, воду и медицинскую помощь. Проводится необходимая работа по устранению последствий.



Предприятия, подвергшиеся атаке беспилотников, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены, сообщил глава республики. «Все необходимые службы находятся на местах», — отметил Миниханов.