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Беспилотник влетел в жилой дом в Татарстане

Источник:
Sibnet.ru
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Полиция
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Украинские дроны атаковали Закамский регион Татарстана, один из беспилотников попал в жилой дом, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

«Сегодня утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион республики <...> Один из БПЛА попал в жилой дом. Жители эвакуированы», — написал Миниханов в «Максе».

Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил глава региона.

Минниханов добавил, что эвакуированным жителям дома предоставляют горячее питание, воду и медицинскую помощь. Проводится необходимая работа по устранению последствий.

Предприятия, подвергшиеся атаке беспилотников, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены, сообщил глава республики. «Все необходимые службы находятся на местах», — отметил Миниханов.

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