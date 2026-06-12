Зима вынудит ЕС пойти на переговоры с Россией

Европе придется начать диалог с Москвой не позднее зимы, в том числе в связи с ростом цен на электроэнергию в Евросоюзе, заявила заявила депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

Попытки возобновить диалог с Россией со стороны наблюдаются, растущая цена на энергоресурсы в Европе их ускорит, рассказала евродепутат в интервью ТАСС.

«Если не этим летом, то зима точно убедит европейцев, что нужно отставить в сторону идеологию и заняться практическими вопросами для блага населения. Зимний период в плане энергетики будет способствовать диалогу. Вопрос будет не в том, что не хватает ресурсов, а в том, сколько они будут стоить», — сказала Лашшакова.

По ее словам, цены на электроэнергию в ЕС будут такими, что граждане увидят это в своих счетах в конце года. И, соответственно, политики уже не смогут на это закрыть глаза.

«Если текущим летом этот диалог не возобновится, то он точно возобновится по итогам предстоящей зимы 2026-2027 годов», — уверена евродепутат.