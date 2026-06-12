НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зима вынудит ЕС пойти на переговоры с Россией

Источник:
ТАСС
348 2
Евросоюз
Фото: © Sibnet.ru

Европе придется начать диалог с Москвой не позднее зимы, в том числе в связи с ростом цен на электроэнергию в Евросоюзе, заявила заявила депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

Попытки возобновить диалог с Россией со стороны наблюдаются, растущая цена на энергоресурсы в Европе их ускорит, рассказала евродепутат в интервью ТАСС.

«Если не этим летом, то зима точно убедит европейцев, что нужно отставить в сторону идеологию и заняться практическими вопросами для блага населения. Зимний период в плане энергетики будет способствовать диалогу. Вопрос будет не в том, что не хватает ресурсов, а в том, сколько они будут стоить», — сказала Лашшакова.

По ее словам, цены на электроэнергию в ЕС будут такими, что граждане увидят это в своих счетах в конце года. И, соответственно, политики уже не смогут на это закрыть глаза.

«Если текущим летом этот диалог не возобновится, то он точно возобновится по итогам предстоящей зимы 2026-2027 годов», — уверена евродепутат.

Еще по теме
НАТО признало, что Россия не хочет войны
Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства
Трамп пригрозил Ирану «очень сильными ударами»
Глава Пентагона допустил похищение президента Кубы
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
Симоньян задали вопрос, зачем она увела мужика из семьи
Кремль сообщил о закрытых контактах с Украиной
Глюкоза встретила день рождения обнаженными фото
Обсуждение (2)
Картина дня
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин
Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства
НАТО
НАТО признало, что Россия не хочет войны
Евросоюз
Зима вынудит ЕС пойти на переговоры с Россией
Американский предприниматель Илон Маск
Маск стал первым триллионером в истории
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
19
Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»
17
Песков рассказал, как Зеленский строит из себя Рэмбо
14
Военные пройдут обязательную геномную регистрацию
13
Эксперт назвал самые подделываемые товары в России
12
Зеленский разослал «письмо» Путину по всему миру