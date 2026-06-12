Расширены ограничения на ввоз продукции из Армении

Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов (вредных растений или болезнетворных организмов). Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, уточнило ведомство.

Масштабные ограничения вводятся Россией на фоне охлаждения отношений между странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Так, С 22 мая Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении.

С 30 мая ограничения введен запрет на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Со 2 июня ведомство ограничило ввоз плодов косточковых культур и винограда, с 3 июня — плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов.

Подкарантинная продукция — это растения, растительная продукция, материалы и грузы, которые могут быть носителями карантинных объектов или способствовать их проникновению в страну. В отношении такой продукции действуют особые фитосанитарные меры.