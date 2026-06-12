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Расширены ограничения на ввоз продукции из Армении

Источник:
Sibnet.ru
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Рынок
Фото: © Sibnet.ru

Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов (вредных растений или болезнетворных организмов). Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, уточнило ведомство.

Масштабные ограничения вводятся Россией на фоне охлаждения отношений между странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Так, С 22 мая Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении.

С 30 мая ограничения введен запрет на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Со 2 июня ведомство ограничило ввоз плодов косточковых культур и винограда, с 3 июня — плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов.

Подкарантинная продукция — это растения, растительная продукция, материалы и грузы, которые могут быть носителями карантинных объектов или способствовать их проникновению в страну. В отношении такой продукции действуют особые фитосанитарные меры.

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Топ комментариев

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым