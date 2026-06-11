Госдума допустила восстановление работы Telegram

Мессенджер Telegram может полностью восстановить легальную работу в России по примеру игровой платформы Roblox, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Telegram — наиболее вероятный кандидат для разблокировки, отметил парламентарий в комментарии изданию «Абзац». По словам Свинцова, для полной легализации в России администрации мессенджера необходимо выполнить стандартный набор условий.

«К Telegram у Роскомнадзора и правительства требования не такие сложные. Думаю, при наличии желания со стороны руководства платформы они сделают все необходимое за два-три месяца», — подчеркнул депутат.

В числе базовых условий для разблокировки Telegram — наличие юридического лица в России для оперативного взаимодействия, хранение персональных данных и переписки российских пользователей внутри страны, а также взаимодействие со спецслужбами.

Мессенджер полностью перестал работать в России в апреле текущего года, до этого он лишь замедлялся. Причиной блокировки стал отказ руководства Telegram от сотрудничества и несоблюдение российских законов.