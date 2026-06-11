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США подтвердили статус главного экспортера нефти

Источник:
Reuters
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Нефть, станки-качалки
Фото: © Sibnet.ru

Соединенные Штаты обошли Саудовскую Аравию и Россию по экспортным поставкам нефти, подтвердив статус крупнейшего в мире поставщика, следует из статистики.

Штаты удерживают мировое лидерство по экспорту третий месяц подряд. По данным сервиса по отслеживанию судов Vortexa, в мае экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из США благодаря высокой добыче достиг примерно 10,5 миллиона баррелей, передает Reuters.

Отгрузки из России в тот же период оценили в 7 миллионов баррелей в сутки, из Саудовской Аравии — в 5,9 миллиона. Годом ранее Саудовская Аравия поставляла на внешние рынки порядка 8,1 миллиона баррелей в сутки, США — 6,6 миллиона, Россия — около 5,8 миллиона.

С 2000 года добыча нефти в США почти утроилась — до 22 миллионов баррелей в сутки. На сегодня Штаты стали главным поставщиком «черного золота» в Европу — на европейские страны приходится 47% нефтяного экспорта США.

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Экономика #Недра и ТЭК
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