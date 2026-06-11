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Следы исчезнувшей планеты нашли в Солнечной системе

Источник:
Earth and Planetary Science Letters
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Найденный в африканской пустыне Сахара метеорит NWA 12774 оказался фрагментом давно уничтоженной планеты Солнечной системы, размеры которой превосходили Луну. Исследование опубликовано журналом Earth and Planetary Science Letters.

Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Американские ученые выяснили, что NWA 12774 — ангрит, это очень редкий тип метеоритов, входящий в число старейших вулканических пород Солнечной системы. Он образовался более 4,5 миллиарда лет назад рядом с молодым Солнцем.

Изотопный и петрологический анализ небесного тела показал, что он сформировался в условиях, характерных для крупного дифференцированного тела — с металлическим ядром, мантией и активным вулканизмом на поверхности.

По результатам термодинамического моделирования, «потерянная планета» имела радиус в диапазоне от 1 тысячи до 3 тысяч километров. Таким образом, при максимальной оценке исчезнувшая планета была сопоставима с Марсом.

Судьба этой планеты остается неизвестно, наиболее вероятным сценарием считается ее разрушение в результате катастрофических столкновений в период формирования Солнечной системы около 4,5 миллиарда лет назад.

Обломки разлетелись по поясу астероидов, впоследствии фрагменты планеты упали на Землю в виде метеоритов. При этом такие находки чрезвычайно редкие — к ангритам относятся лишь 68 из 80 тысяч обнаруженных на Земле метеоритов.

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