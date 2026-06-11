Следы исчезнувшей планеты нашли в Солнечной системе

Найденный в африканской пустыне Сахара метеорит NWA 12774 оказался фрагментом давно уничтоженной планеты Солнечной системы, размеры которой превосходили Луну. Исследование опубликовано журналом Earth and Planetary Science Letters.
Американские ученые выяснили, что NWA 12774 — ангрит, это очень редкий тип метеоритов, входящий в число старейших вулканических пород Солнечной системы. Он образовался более 4,5 миллиарда лет назад рядом с молодым Солнцем.
Изотопный и петрологический анализ небесного тела показал, что он сформировался в условиях, характерных для крупного дифференцированного тела — с металлическим ядром, мантией и активным вулканизмом на поверхности.
По результатам термодинамического моделирования, «потерянная планета» имела радиус в диапазоне от 1 тысячи до 3 тысяч километров. Таким образом, при максимальной оценке исчезнувшая планета была сопоставима с Марсом.
Судьба этой планеты остается неизвестно, наиболее вероятным сценарием считается ее разрушение в результате катастрофических столкновений в период формирования Солнечной системы около 4,5 миллиарда лет назад.
Обломки разлетелись по поясу астероидов, впоследствии фрагменты планеты упали на Землю в виде метеоритов. При этом такие находки чрезвычайно редкие — к ангритам относятся лишь 68 из 80 тысяч обнаруженных на Земле метеоритов.