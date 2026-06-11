Записаны звуки самого гигантского на планете организма

Американский исследователь Джефф Райс зафиксировал акустические вибрации, исходящие из корневой системы Пандо — крупнейшего живого организма на планете. Результаты эксперимента были представлены на форуме Acoustical Society of America.

Пандо — гигантский организм, состоящий из тысяч генетически идентичных клонов тополя осинообразного. Его нашли в 1968 году в американском штате Юта. Все деревья здесь являются побегами одного корня.

Роща состоит из примерно 47 тысяч генетически идентичных стволов осины, соединенных единой разветвленной корневой системой. Общая масса организма оценивается приблизительно в 6 тысяч тонн — это больше, чем у любого другого известного живого существа.

Ученый в ходе эксперимента опустил гидрофон в обнаженный участок корня дерева во время грозы. В записях зафиксированы низкочастотные гулы и вибрации, распространявшиеся по корням в момент дождя.

Отмечается, что интерпретация записей требует дальнейшего исследования, так как пока остается неясным, является ли зафиксированный гул исключительно механическим откликом на внешние воздействия или же несет биологически значимую информацию о состоянии организма.

Райс намерен продолжать эксперименты в разных сезонах и при различных погодных условиях, чтобы выяснить, меняется ли акустический профиль Пандо в зависимости от водного баланса почвы и физиологического состояния деревьев.