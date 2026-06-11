Глава Пентагона допустил похищение президента Кубы

Соедиенные Штаты рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, заявил министр войны США Пит Хегсет, отметив, что окончательное решение остается за американским президентом Дональдом Трампом.

«Все опции находятся на столе», — приводит РИА Новости ответ Хегсета на вопрос журналистам, готовится ли похищение кубинского лидера. Министр отметил, что решение о возможных действиях принимает президент США.

Вашингтон в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Остров свободы, а также объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой нацбезопасности США, якобы исходящей от Гаваны.

Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.



В январе США нанесли массированный удар по столице Венесуэлы Каракасу, захватили президента Николаса Мадуро и его жену, после чего вывезли их в Нью-Йорк.