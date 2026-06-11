НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава Пентагона допустил похищение президента Кубы

Источник:
РИА Новости
215 0
Министр войны США Пит Хегсет
Министр войны США Пит Хегсет
Фото: SECWAR

Соедиенные Штаты рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, заявил министр войны США Пит Хегсет, отметив, что окончательное решение остается за американским президентом Дональдом Трампом.

«Все опции находятся на столе», — приводит РИА Новости ответ Хегсета на вопрос журналистам, готовится ли похищение кубинского лидера. Министр отметил, что решение о возможных действиях принимает президент США.

Вашингтон в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Остров свободы, а также объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой нацбезопасности США, якобы исходящей от Гаваны.

Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.

В январе США нанесли массированный удар по столице Венесуэлы Каракасу, захватили президента Николаса Мадуро и его жену, после чего вывезли их в Нью-Йорк.

Еще по теме
Дмитриев анонсировал скорую встречу со спецпосланниками Трампа
Спецпредставитель Путина обратился к инопланетянам
Украинских спортсменов оштрафовали за отказ слушать гимн России
Чиновникам в Афганистане запретили пользоваться смартфонами
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
Симоньян задали вопрос, зачем она увела мужика из семьи
Кремль сообщил о закрытых контактах с Украиной
Глюкоза встретила день рождения обнаженными фото
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

mosquito__2010

англичанка как всегда гадит русским теперь и руками украинских нацистов. нацистская германия тоже пыталась...

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

mosquito__2010

украинский лидер перезакопал нацистского преступника мельника и закопал 2 000 000 украинцев вместе с...