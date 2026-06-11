Дмитриев анонсировал скорую встречу со спецпосланниками Трампа

Спецпредставитель президента России сообщил, что в июне встретится со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

«Мы не хотим давать четкие временные рамки, но мы в постоянном контакте. Мы неоднократно разговаривали на этой неделе и ожидаем, что что-то в итоге произойдет. Не хотел бы называть конкретные даты, но еще будет обычная встреча в июне», — сказал Дмитриев в интервью газете Berliner Zeitung.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что поездка представителей США в Россию готовится, но сроки еще не согласованы. Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что им будут рады в любой момент.

В последний раз они приезжали в Москву в январе. Тогда стороны обсудили в том числе урегулирование конфликта на Украине.