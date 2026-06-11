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Дмитриев анонсировал скорую встречу со спецпосланниками Трампа

Источник:
Berliner Zeitung
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Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Фото: © пресс-служба Кремля

Спецпредставитель президента России сообщил, что в июне встретится со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

«Мы не хотим давать четкие временные рамки, но мы в постоянном контакте. Мы неоднократно разговаривали на этой неделе и ожидаем, что что-то в итоге произойдет. Не хотел бы называть конкретные даты, но еще будет обычная встреча в июне», — сказал Дмитриев в интервью газете Berliner Zeitung.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что поездка представителей США в Россию готовится, но сроки еще не согласованы. Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что им будут рады в любой момент.

В последний раз они приезжали в Москву в январе. Тогда стороны обсудили в том числе урегулирование конфликта на Украине.

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