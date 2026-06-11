Иран после ударов США закрыл Ормузский пролив

Иран закрыл проход через Ормузский пролив для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, заявил центральный штаб иранского военного командования.

«В связи с нестабильной обстановкой в регионе, Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, и любое движение будет ограничено», — сказано в сообщении.

В ВС Ирана указали, что решение принято на фоне «преступных действий» США, в частности, «нападения на некоторые южные регионы провинции Хормозган».

Иран также нанес удары 12 баллистическими ракетами по месту расположения американских истребителей F-35, F-15 и F-16, ключевым объектам и центру управления на авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании, сообщил Корпус стражей исламской революции.

В ночь на 11 июня американские вооруженные силы начали удары по объектам в Иране в ответ на сбитый Тегераном американский ударный вертолет Apache в Ормузском проливе.

Россия получает существенные дополнительные доходы на фоне в Персидском заливе. Блокировка Ормузского пролива привела к резкому скачку мировых цен на энергоносители, что напрямую отразилось на российских нефтегазовых поступлениях.