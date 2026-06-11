НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Иран после ударов США закрыл Ормузский пролив

Источник:
Sibnet.ru
197 2
Суда в Ормузском проливе
Фото: PH1 Terry Cosgrove

Иран закрыл проход через Ормузский пролив для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, заявил центральный штаб иранского военного командования.

«В связи с нестабильной обстановкой в регионе, Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, и любое движение будет ограничено», — сказано в сообщении.

В ВС Ирана указали, что решение принято на фоне «преступных действий» США, в частности, «нападения на некоторые южные регионы провинции Хормозган».

Иран также нанес удары 12 баллистическими ракетами по месту расположения американских истребителей F-35, F-15 и F-16, ключевым объектам и центру управления на авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании, сообщил Корпус стражей исламской революции.

В ночь на 11 июня американские вооруженные силы начали удары по объектам в Иране в ответ на сбитый Тегераном американский ударный вертолет Apache в Ормузском проливе.

Россия получает существенные дополнительные доходы на фоне в Персидском заливе. Блокировка Ормузского пролива привела к резкому скачку мировых цен на энергоносители, что напрямую отразилось на российских нефтегазовых поступлениях.

Еще по теме
Явлинский предрек ядерный конфликт с Европой «в первые дни»
Кораблям ЕС разрешили задерживать танкеры с российской нефтью
Литва попросила у США ядерное оружие
Финляндия знала об атаке украинских дронов на Петербург
смотреть все
Оборона #Военная политика #Недра и ТЭК
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
Симоньян задали вопрос, зачем она увела мужика из семьи
Кремль сообщил о закрытых контактах с Украиной
Глюкоза встретила день рождения обнаженными фото
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
20
Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»
14
Военные пройдут обязательную геномную регистрацию
13
Эксперт назвал самые подделываемые товары в России
12
Школьники пожаловались на ошибки в ЕГЭ
12
Песков рассказал, как Зеленский строит из себя Рэмбо