Большой адронный коллайдер испытают перед остановкой

Большой адронный коллайдер 11 июня проведет финальное испытание перед остановкой для масштабной модернизации, сообщила пресс-служба Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Мероприятия будет транслироваться на сайте ЦЕРН и YouTube с 18.00 по Москве — в прямом эфире ведущие физики проекта физики подведут итоги последних лет самого мощного в мире ускорителя элементарных частиц.

После остановки ученые начнут переоборудование установки, оно продлится до 2030 года. Коллайдер превратится в машину с высокой «светимостью» (количество столкновений частиц в секунду увеличат в десять раз), что откроет новую главу в физике высоких энергий.

В ходе модернизации Большой адронный коллайдер получит новые сверхпроводящие магниты из ниобия-олова, создающие более сильное поле для фокусировки пучков, сверхпроводящие резонаторы и современные коллиматоры для очистки пучка частиц.

Обновленный коллайдер позволит искать «новую физику» за пределами Стандартной модели — исследователи рассчитывают, что это позволит разгадать тайны темной материи, суперсимметрии и дополнительных измерений.

Самый мощный коллайдер на планете оснащен 27-километровым кольцом на стометровой глубине и находится на границе Франции и Швейцарии, эксперименты здесь организуют ученые со всего мира. По кольцу коллайдера ученые разгоняют протоны — до скоростей, близких к световой. Их столкновение позволяет изучать фундаментальные свойства материи.

В 2012 году с помощью Большого адронного коллайдера было подтверждено существование так называемой «частицы Бога» — загадочного бозона Хиггса, связанного с механизмом возникновения массы. За открытие частицы коллективу ученых присудили Нобелевскую премию по физике.