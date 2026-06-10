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Синтетические алмазы запретили считать бриллиантами

Источник:
Sibnet.ru
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Алмаз
Фото: © пресс-служба компании «Алроса»

Продавцы ювелирных изделий с 1 сентября 2026 года будут обязаны продавать под наименованием «бриллианты» только алмазы природного происхождения, сообщила пресс-служба Минфин.

Соответствующее постановление утвердило правительство. После вступления изменений в силу продавцы должны подробно раскрывать их «неприродное» происхождение и не использовать термин «бриллиант», а также качественно-цветовые характеристики и вес в каратах.

В частности, будет запрещено использовать в отношении синтетических алмазов термины, создающие впечатление природного происхождения камня. Речь идет о словах «драгоценный», «природный», «натуральный», «подлинный» и так далее.

Корректным обозначением для таких камней утвержден термин «ограненный синтетический алмаз». На бирках продавцы смогут указать только вес камня в граммах и соответствующую маркировку.

Ранее из-за размытой терминологии продавцы могли выдавать изделия с синтетическими камнями за сопоставимые с природными бриллиантами и продавать их по близкой цене при значительно меньшей себестоимости. Новые правила защищают покупателей.

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Топ комментариев

mosquito__2010

англичанка как всегда гадит русским теперь и руками украинских нацистов. нацистская германия тоже пыталась...

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

volodey19760802

Когда уже отменят это недоразумение...???