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Путин поручил спецслужбам защитить детские лагеря

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил спецслужбам усилить работу по борьбе с терроризмом. В частности, планируется усилить защиту детских учреждений.

«Обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом — по всей образовательной и социальной системе и инфраструктуре», — цитирует президента сайт Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в период летних каникул необходимо надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы. Путин отметил, что здесь нужно действовать с максимальной ответственностью.

Президент также уточнил, что в этом году свыше 5,75 миллиона российских детей смогут провести лето санаториях или лагерях отдыха.

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