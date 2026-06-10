Путин поручил спецслужбам защитить детские лагеря

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил спецслужбам усилить работу по борьбе с терроризмом. В частности, планируется усилить защиту детских учреждений.

«Обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом — по всей образовательной и социальной системе и инфраструктуре», — цитирует президента сайт Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в период летних каникул необходимо надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы. Путин отметил, что здесь нужно действовать с максимальной ответственностью.

Президент также уточнил, что в этом году свыше 5,75 миллиона российских детей смогут провести лето санаториях или лагерях отдыха.