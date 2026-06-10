Смартфоны назвали самым эффективным средством контрацепции

Смартфоны — один из главных виновников демографического спада, выяснили американские ученые. Статья под названием «Можно ли считать iPhone средством контрацепции?» опубликована Национальным бюро экономических исследований (NBER).

Авторы исследования отметили, что с 2007 года уровень рождаемости в США упал на 22%. Чтобы выяснить причины, ученые рассматривали несколько версий, одна из которых — рецессия 2008 года. Однако после завершения кризиса демографические показатели не восстановились.

Среди других причин — активное использование контрацепции, рост образовательного уровня среди женщин, увеличение расходов на жилье или уход за детьми. Однако ни одна из них не получила подтверждения.

По мнению специалистов, ключевой причиной падения рождаемости стало повсеместное распространение смартфонов. В США оно началось с выходом первого iPhone — оно произошло в 2007 году.

До 2011 года iPhone в США можно было приобрести только у одного оператора — AT&T. Ученые сравнили округа, где покрытие AT&T было почти стопроцентным, с теми, где в те годы его не было.

Выяснилось, что доступ к iPhone коррелирует со снижением рождаемости: на 4,5–8% среди девушек 15–19 лет и на 3,2–6,6% среди женщин 20–24 лет. У тех, кто старше, тоже наблюдалось падение — менее выраженное, но все же статистически значимое.

Авторы исследования отмечают, что появление смартфонов изменило привычки людей и сократило живое общение. В результате время, которое люди проводили с друзьями вживую, резко сократилось, соответственно упала половая активность.