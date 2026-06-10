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Пенсии россиянам назначат автоматически

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Страховую пенсию по старости россиянам будут назначать без заявления, на основании имеющихся данных, сообщила пресс-служба Минтруда.

После вступления в силу изменений назначение страховой пенсии по старости, в том числе досрочной по ряду оснований, будет осуществляться без обращения человека, отметил глава ведомства Антон Котяков.

«Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии», — уточнил министр.

Предоставление заявления и других документов больше не потребуется. Сейчас россияне получают на «Госуслугах» уведомление о возможности назначить страховую пенсию по старости, решение о назначении принимается после подачи человеком согласия.

Соответствующие изменения внесут в федеральный закон «О страховых пенсиях», законопроект уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Топ комментариев

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

mosquito__2010

англичанка как всегда гадит русским теперь и руками украинских нацистов. нацистская германия тоже пыталась...

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!