«Почта России» запустила собственную мобильную связь, сообщила пресс-служба компании. Виртуальный оператор будет работать на сети «Билайна».

Модель виртуального оператора предусматривает, что компания предлагает услуги мобильной связи под своим брендом, но использует для этого уже существующую сеть и оборудование другого оператора.

Пока «Почта России» предлагает два тарифных плана, рассчитанных на разные сценарии использования. Первый тариф — для тех, кто много пользуется интернетом. В него входят 1 ТБ мобильного интернета и 500 минут звонков.

Второй тариф создан специально для пожилых людей. Для его подключения необходимо предъявить пенсионное удостоверение. В этот тариф входят 200 минут звонков, 200 СМС, 3 ГБ мобильного интернета, а также «Виртуальный помощник».

На старте «почтовый» мобильный оператор заработал в трех региона — в Тверской, Калининградской областях, а также Якутии. В дальнейшем охват будет расширяться.