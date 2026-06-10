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«Почта России» запустила собственную мобильную связь

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком сим-карта
Фото: © Sibnet.ru

«Почта России» запустила собственную мобильную связь, сообщила пресс-служба компании. Виртуальный оператор будет работать на сети «Билайна».

Модель виртуального оператора предусматривает, что компания предлагает услуги мобильной связи под своим брендом, но использует для этого уже существующую сеть и оборудование другого оператора.

Пока «Почта России» предлагает два тарифных плана, рассчитанных на разные сценарии использования. Первый тариф — для тех, кто много пользуется интернетом. В него входят 1 ТБ мобильного интернета и 500 минут звонков.

Второй тариф создан специально для пожилых людей. Для его подключения необходимо предъявить пенсионное удостоверение. В этот тариф входят 200 минут звонков, 200 СМС, 3 ГБ мобильного интернета, а также «Виртуальный помощник».

На старте «почтовый» мобильный оператор заработал в трех региона — в Тверской, Калининградской областях, а также Якутии. В дальнейшем охват будет расширяться.

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Топ комментариев

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

mosquito__2010

англичанка как всегда гадит русским теперь и руками украинских нацистов. нацистская германия тоже пыталась...

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!