Третья часть комедии «Холоп» выходит в прокат

Третья часть комедийной франшизы о перевоспитании мажоров — «Холоп 3» выходит в российский прокат в четверг, 11 июня. Главные роли сыграли Кристина Асмус и Павел Прилучный.

По сюжету, обеспеченная и капризная супружеская пара — Лена и Борис Вяземские — находятся на грани развода. Чтобы спасти семью и избавить родителей от эгоизма, их дети обращаются за помощью к Грише и его команде. Супруги «попадают» в эпоху Петра I.

Отправленных на перевоспитание родителей сыграли Павел Прилучный и Кристина Асмус. К своим ролям вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Ольга Дибцева. В режиссерском кресле по-прежнему Клим Шипенко.

«По количеству трюков на один фильм он действительно самый насыщенный. Это картина для большого экрана, поэтому зрителю нужно дать не только комедию, но и зрелище — помимо комедийных ситуаций, нужно чем-то восхищаться, чтобы впечатления менялись. Поэтому у нас действительно много экшена», — сказал Шипенко в интервью ТАСС.

Первый «Холоп» вышел в конце 2019 года, собрал в прокате 3,08 миллиарда рублей, став одним из самых кассовых российских фильмов и получив хорошие отзывы. «Холоп-2» появился в 2024 году, по сборам немного превзошел оригинал, но был холоднее принят критиками.