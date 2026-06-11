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Третья часть комедии «Холоп» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из фильма «Холоп 3»
Фото: © Yellow, Black and White

Третья часть комедийной франшизы о перевоспитании мажоров — «Холоп 3» выходит в российский прокат в четверг, 11 июня. Главные роли сыграли Кристина Асмус и Павел Прилучный.

По сюжету, обеспеченная и капризная супружеская пара — Лена и Борис Вяземские — находятся на грани развода. Чтобы спасти семью и избавить родителей от эгоизма, их дети обращаются за помощью к Грише и его команде. Супруги «попадают» в эпоху Петра I.

Отправленных на перевоспитание родителей сыграли Павел Прилучный и Кристина Асмус. К своим ролям вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Ольга Дибцева. В режиссерском кресле по-прежнему Клим Шипенко.

«По количеству трюков на один фильм он действительно самый насыщенный. Это картина для большого экрана, поэтому зрителю нужно дать не только комедию, но и зрелище — помимо комедийных ситуаций, нужно чем-то восхищаться, чтобы впечатления менялись. Поэтому у нас действительно много экшена», — сказал Шипенко в интервью ТАСС.

Первый «Холоп» вышел в конце 2019 года, собрал в прокате 3,08 миллиарда рублей, став одним из самых кассовых российских фильмов и получив хорошие отзывы. «Холоп-2» появился в 2024 году, по сборам немного превзошел оригинал, но был холоднее принят критиками.

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Топ комментариев

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

mosquito__2010

англичанка как всегда гадит русским теперь и руками украинских нацистов. нацистская германия тоже пыталась...

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

Nik3316

всем занимаются... мобильной связью, банком, консервами... только не ПОЧТОЙ