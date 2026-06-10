НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Спецпредставитель Путина обратился к инопланетянам

Источник:
Sibnet.ru
241 3
Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами,Кирилл Дмитриев
Фото: © пресс-служба Кремля

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев попросил инопланетян помочь убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.

«Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, пожалуйста, проявите свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку», — написал Дмитриев в соцсети X.

Он отметил, что для достижения этой цели им не придется устраивать вторжение и применять передовые космические технологии. Внеземным гостям достаточно будет донести до британского политика истинное отношение граждан к его работе на посту премьер-министра страны.

Ранее Дмитриев пошутил, что людей и инопланетян «объединило» ожидание отставки Стармера.

Еще по теме
Украинских спортсменов оштрафовали за отказ слушать гимн России
Чиновникам в Афганистане запретили пользоваться смартфонами
Небензя назвал письмо Зеленского «неуклюжей провокацией»
Трамп пообещал в течение двух недель «полную победу» над Ираном
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Почему советские поезда были зелеными
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
Коварный котенок-акробат родился в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Кремль сообщил о закрытых контактах с Украиной
Обсуждение (3)
Картина дня
Последствия удара по зданию панорамы «Оборона Севастополя»
Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»
Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
Спецпредставитель Путина обратился к инопланетянам
Армия Россия (дрон, беспилотник)
Беспилотную опасность впервые объявляли в Омске
Армрестлинг
Украинских спортсменов оштрафовали за отказ слушать гимн России
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
14
Военные пройдут обязательную геномную регистрацию
13
Эксперт назвал самые подделываемые товары в России
12
Спецпредставитель Путина заявил, что тоннель между Россией и США будет
12
Школьники пожаловались на ошибки в ЕГЭ
12
Песков рассказал, как Зеленский строит из себя Рэмбо