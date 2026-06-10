Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев попросил инопланетян помочь убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.

«Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, пожалуйста, проявите свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку», — написал Дмитриев в соцсети X.

Он отметил, что для достижения этой цели им не придется устраивать вторжение и применять передовые космические технологии. Внеземным гостям достаточно будет донести до британского политика истинное отношение граждан к его работе на посту премьер-министра страны.

Ранее Дмитриев пошутил, что людей и инопланетян «объединило» ожидание отставки Стармера.