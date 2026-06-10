Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»

Украинские дроны уничтожили панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», созданную русским живописцем французского происхождения Францем Рубо, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр <...> практически уничтожен», — написал губернатор на платформе «Макс».

Ночью в среду, 10 июня беспилотники самолетного типа целенаправленно ударили по объекту культурного наследия.

Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. На месте работают 83 человека и 22 единицы техники. По поручению губернатора туда прибыл директор департамента общественной безопасности.

Рубо открыл панораму в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Длина картины — 115 метров, высота — 14, а площадь составляет около 1610 квадратных метров.

25 июня 1942 года во время немецкой бомбардировки произведение Рубо было частично уничтожено. После войны панораму восстановила группа художников под руководством академика живописи Василия Яковлева.

К 100-летию первой обороны Севастополя, 16 октября 1954 года, панорама была открыта для посещения во вновь выстроенном для нее здании.