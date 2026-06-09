Оператор связи «Билайн» запустил «белый VPN» в тариф для своих абонентов, он представляет автоматический доступ к популярным сервисам, которые ушли из России и заблокировали доступ для российских IP-адресов.

Речь идет о Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряде других ресурсов, доступ к которым теперь открыт в рамках подписки bee. Опция позволяет клиентам компании пользоваться иностранными сервисами без дополнительных сетевых настроек или методов обхода.

«Белый VPN» обеспечивает прямое соединение с иностранными платформами, не нарушая действующих российских ограничений. Пользователи могут просматривать контент, совершать покупки и участвовать в играх без использования сторонних VPN-сервисов.

Компания подчеркнула, что доступ для пользователей к ресурсам предоставляется легально и соответствует всем нормативным требованиям.