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«Госуслуги» получат тревожную кнопку

Источник:
Sibnet.ru
270 0
портал Госуслуг
Фото: © Sibnet.ru

«Госуслуги» получат новый функционал по борьбе с мошенниками — так называемую тревожную кнопку, которая позволит мгновенно приостановить любые дистанционные денежные операции.

Появление такого сервиса на портале предусмотрено вторым пакетом мер по противодействию мошенничеству («Антифрод 2.0»), законопроект 9 июня приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.

При нажатии на кнопку будет отправлено сообщение в государственную информационную систему «Антифрод». После этого сигнал в автоматическом режиме перенаправят банкам и операторам, чтобы они смогли пресечь действия мошенников.

Также законодатели прописали механизм возможной компенсации ущерба от мошеннических действий. Банки и операторы связи в случае неполного выполнения мер противодействия мошенническим действиям будут обязаны возместить клиенту сумму ущерба.

Конкретный алгоритм действий, которые банки и операторы должны будут предпринять после получения уведомления, в дальнейшем определит правительство.

ГИС «Антифрод» — государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.

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