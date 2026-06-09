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«Почта России» запустила новую страховку посылок

Источник:
Sibnet.ru
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Почта России
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Почта России» запустила новую услугу «Защита посылок», она действует для писем и отправлений первого класса и «Стандарт», сообщила пресс-служба ведомства.

Сервисная услуга страхования сроков доставки, а также возврата посылок позволяет клиентам компании компенсировать расходы в случае задержки контрольного срока пересылки более чем на три дня или при возвращении посылки отправителю.

Отправителю в таких случаях компенсируют до 2 тысяч рублей. В эту сумму входят стоимость пересылки и расходы на обратную доставку, если посылку вернули по любой причине. Клиенты могут подключить услугу при оформлении отправления в почтовом отделении.

Оформить страховку можно при отправке в отделении связи, добавив ее к основному чеку. Отмечается, что ее стоимость — 149 рублей.

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