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Россиянам разрешили блокировать международные звонки

Источник:
Sibnet.ru
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Телефон
Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, которым предлагается ввести для абонентов возможность установить самозапрет на входящие международные звонки.

Согласно документу, абонент может установить такой запрет через личный кабинет на «Госуслугах» или при личном обращении. Снять его впоследствии можно будет только при личной явке в уполномоченную организацию.

Кроме того, закон обязывает операторов связи при наличии технической возможности предупреждать абонента о звонке из-за границы. Если на номере установлен запрет, оператор обязан прекратить пропуск таких вызовов.

Изменения прописаны во втором пакете мер по противодействию мошенничеству («Антифрод 2.0»). «Антифрод 1.0» был принят в начале 2024 года, он включал около 30 мер по защите граждан в цифровой среде.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!

volodey19760802

Когда уже отменят это недоразумение...???

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

urbasik

Как только продажи пойдут за рубли или бартер,а на за виртуальные баксы.Так всё наладится.