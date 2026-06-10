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Начался показ сериала «Затмение» о борьбе с черной оспой в СССР

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из сериала «Затмение»
Фото: © предоставлено Первым каналом

Детективная драма «Затмение» о вспышке черной оспы в СССР стартовала в онлайн-кинотеатрах 10 июня.

Москва, 1960 год. Происходит вспышка черной оспы — смертельной неизлечимой болезни, считавшейся побежденной в СССР. КГБ бросает на поиск источника заразы полковника Шилова. У него с оспой личные счеты…

В основе сценария — реальная история с грифом «совершенно секретно». Режиссер сериала Игорь Каграманов скрупулезно, почти документально восстанавливал каждый эпизод исторического детектива.

«Мне было интересно показать, как буднично и необратимо рушится привычный мир — буквально за считанные дни», — рассказывал Каграманов.

В сериале снимались Дмитрий Миллер, Анна Попова, Сергей Юшкевич, Александра Никифорова, Инга Оболдина и другие.

«Затмение» показывают «Кинопоиск», Кино1ТВ и «Иви». В среду, 10 июня, выложат три серии. Через неделю — еще три. Завершится показ 24 июня.

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Топ комментариев

volodey19760802

Когда уже отменят это недоразумение...???

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

urbasik

Как только продажи пойдут за рубли или бартер,а на за виртуальные баксы.Так всё наладится.