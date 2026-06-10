Начался показ сериала «Затмение» о борьбе с черной оспой в СССР

Детективная драма «Затмение» о вспышке черной оспы в СССР стартовала в онлайн-кинотеатрах 10 июня.

Москва, 1960 год. Происходит вспышка черной оспы — смертельной неизлечимой болезни, считавшейся побежденной в СССР. КГБ бросает на поиск источника заразы полковника Шилова. У него с оспой личные счеты…

В основе сценария — реальная история с грифом «совершенно секретно». Режиссер сериала Игорь Каграманов скрупулезно, почти документально восстанавливал каждый эпизод исторического детектива.

«Мне было интересно показать, как буднично и необратимо рушится привычный мир — буквально за считанные дни», — рассказывал Каграманов.

В сериале снимались Дмитрий Миллер, Анна Попова, Сергей Юшкевич, Александра Никифорова, Инга Оболдина и другие.

«Затмение» показывают «Кинопоиск», Кино1ТВ и «Иви». В среду, 10 июня, выложат три серии. Через неделю — еще три. Завершится показ 24 июня.