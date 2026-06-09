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Чиновникам в Афганистане запретили пользоваться смартфонами

Источник:
«Газета.ру»
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Афганские чиновники
Фото: © U.S. Department of State

Лидер Талибана (движение внесено в список террористических организаций) Хибатулла Ахундзада своим указом запретил членам группировки и государственным служащим в Афганистане использовать смартфоны.

Министерство юстиции талибов разослало соответствующий указ главам военных судов. Руководители полиции и разведывательных служб также проинформированы о директиве, приводит «Газета.ру» заявление телеканала Afghanistan International.

Министр высшего образования страны назвал смартфон «одним из трех главных врагов мусульман».

Должностным лицам военного суда поручено обеспечить полное исполнение приказа и предоставить руководству Талибана гарантии относительно его выполнения. Нарушителям грозит привлечение к ответственности в военном суде.

Талибы уже вводили ограничения на использование смартфонов и на публикацию изображений живых существ. В 2025 году Ахундзада призвал членов Талибана сократить использование смартфонов.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!

volodey19760802

Когда уже отменят это недоразумение...???

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

urbasik

Как только продажи пойдут за рубли или бартер,а на за виртуальные баксы.Так всё наладится.