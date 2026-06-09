Чиновникам в Афганистане запретили пользоваться смартфонами

Лидер Талибана (движение внесено в список террористических организаций) Хибатулла Ахундзада своим указом запретил членам группировки и государственным служащим в Афганистане использовать смартфоны.

Министерство юстиции талибов разослало соответствующий указ главам военных судов. Руководители полиции и разведывательных служб также проинформированы о директиве, приводит «Газета.ру» заявление телеканала Afghanistan International.

Министр высшего образования страны назвал смартфон «одним из трех главных врагов мусульман».

Должностным лицам военного суда поручено обеспечить полное исполнение приказа и предоставить руководству Талибана гарантии относительно его выполнения. Нарушителям грозит привлечение к ответственности в военном суде.

Талибы уже вводили ограничения на использование смартфонов и на публикацию изображений живых существ. В 2025 году Ахундзада призвал членов Талибана сократить использование смартфонов.