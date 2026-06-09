Apple представила новую операционную систему

Apple презентовала iOS 27 — новую версию своей операционной системы, которая станет доступна пользователям осенью 2026 года. Презентация прошла на Всемирной конференции для разработчиков (WWDC 2026), трансляция велась на YouTube-канале компании.

Главным нововведением стала обновленная экосистема Apple Intelligence и помощник Siri нового поколения — Siri AI. Голосовой ассистент получил собственное приложение, более глубокую интеграцию с системой и расширенные возможности искусственного интеллекта.

Siri AI выйдет только на флагманских устройствах: iPhone 17 Pro, Air, Mac M3 и выше, iPad M4 и выше. Сначала помощник будет работать только на английском языке, но позже появятся и другие.

Также, Apple заметно переработала внешний вид операционных систем. В новой iOS пользователи смогут настроить прозрачность эффекта «Жидкое стекло». Были улучшены визуальные эффекты, повышена контрастность элементов, изменены иконки приложений.

Приложения в iOS 27 будут открываться на 30% быстрее, а скорость передачи по AirDrop вырастет на 80%. Также улучшена работа при переключении между Wi-Fi и мобильной сетью, что должно сделать соединение более стабильным и незаметным для пользователя.