НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Apple представила новую операционную систему

Источник:
Sibnet.ru
335 0
Смартфон iPhone
Фото: © U.S. Air Force

Apple презентовала iOS 27 — новую версию своей операционной системы, которая станет доступна пользователям осенью 2026 года. Презентация прошла на Всемирной конференции для разработчиков (WWDC 2026), трансляция велась на YouTube-канале компании.

Главным нововведением стала обновленная экосистема Apple Intelligence и помощник Siri нового поколения — Siri AI. Голосовой ассистент получил собственное приложение, более глубокую интеграцию с системой и расширенные возможности искусственного интеллекта.

Siri AI выйдет только на флагманских устройствах: iPhone 17 Pro, Air, Mac M3 и выше, iPad M4 и выше. Сначала помощник будет работать только на английском языке, но позже появятся и другие.

Также, Apple заметно переработала внешний вид операционных систем. В новой iOS пользователи смогут настроить прозрачность эффекта «Жидкое стекло». Были улучшены визуальные эффекты, повышена контрастность элементов, изменены иконки приложений.

Приложения в iOS 27 будут открываться на 30% быстрее, а скорость передачи по AirDrop вырастет на 80%. Также улучшена работа при переключении между Wi-Fi и мобильной сетью, что должно сделать соединение более стабильным и незаметным для пользователя.

Еще по теме
Apple объяснила удаление мессенджера «Макс» из App Store
Мессенджер «Макс» исчез из App Store
Telegram в России снова заработал через прокси
Обновление iPhone «сломало» аккумуляторы
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
4663
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
11868
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
8724
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
10660
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
16631
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
140469
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
174373
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
159391
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
4181081
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
187678
0
Читайте также
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Самое популярное
Почему советские поезда были зелеными
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
Коварный котенок-акробат родился в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Кремль сообщил о закрытых контактах с Украиной
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!

volodey19760802

Когда уже отменят это недоразумение...???

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

urbasik

Как только продажи пойдут за рубли или бартер,а на за виртуальные баксы.Так всё наладится.