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Минэнерго назвало причину проблем с топливом на юге России

Источник:
Sibnet.ru
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АЗС
Фото: © Sibnet.ru

Временные сложности с поставками топлива в южных регионах России происходят из-за роста воздушных атак Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерство энергетики РФ.

«В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», — сказано в сообщении.

В Минэнерго добавили, что отраслевой штаб, в который входят все крупнейшие российские топливно-энергетические компании, продолжает работать над обеспечением стабильной и эффективной работы всего ТЭК страны.

Ранее на совещании у вице-премьера Александра Новака, посвященном ситуации на рынке с топливом, Минэнерго России представило меры, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

volodey19760802

Когда уже отменят это недоразумение...???

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!

urbasik

Как только продажи пойдут за рубли или бартер,а на за виртуальные баксы.Так всё наладится.