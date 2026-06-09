Минэнерго назвало причину проблем с топливом на юге России

Временные сложности с поставками топлива в южных регионах России происходят из-за роста воздушных атак Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерство энергетики РФ.

«В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», — сказано в сообщении.

В Минэнерго добавили, что отраслевой штаб, в который входят все крупнейшие российские топливно-энергетические компании, продолжает работать над обеспечением стабильной и эффективной работы всего ТЭК страны.



Ранее на совещании у вице-премьера Александра Новака, посвященном ситуации на рынке с топливом, Минэнерго России представило меры, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке.