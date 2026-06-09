Симоньян задали вопрос, зачем она увела мужика из семьи

Телеведущая, главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ответила на вопрос, «зачем увела мужика из семьи с маленькими детьми».

Симоньян отвечала на вопросы из зала на книжном фестивале «Красная площадь». Одна из девушек спросила: «Зачем вы увели мужика из семьи с маленькими детьми? В результате его погубили и сами теперь при смерти?»

«Дорогая, дай вам бог здоровья. Мне очень приятно, что вы это прочитали, а не сказали, что вопрос вы прочитали с телефона, а не сказали. Это говорит о том, что вы так не думаете. Дай бог вам здоровья», — ответила медиаменеджер.

Симоньян с 2012 года состояла в отношениях с режиссером Тиграном Кеосояном. Когда начался их роман, младшей дочери Кеосаяна от Алены Хмельницкой не было и двух лет, старшей — около 18. Кеосоян развелся в 2014 году, официально они с Симоньян поженились в 2022 году.

Режиссер скончался 26 сентября 2025 года. Он несколько месяцев находился в коме. Симоньян в начале того же месяца сообщила, что у нее диагностировали рак и она начала лечение.