Иван Янковский во второй раз стал отцом

Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская объявили о рождении второго сына.

«Мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье», — написали Иван и Диана в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруги опубликовали серию снимков, сделанных в роддоме. Известно, что мальчик появился на свет 4 июня.

Янковский и Пожарская познакомились на съемках фильма «Чемпион мира» в 2020 году. Актриса была замужем, а у актера было за плечами несколько романов. Они поженились в 2021 году, тогда же родился их первый сын. Мальчика назвали в честь знаменитого деда — актера Олега Янковского.