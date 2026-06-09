НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Иван Янковский во второй раз стал отцом

Источник:
Sibnet.ru
244 0
Иван Янковский и Диана Пожарская
Фото: © @ivanfilippovich

Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская объявили о рождении второго сына.

«Мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье», — написали Иван и Диана в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруги опубликовали серию снимков, сделанных в роддоме. Известно, что мальчик появился на свет 4 июня.

Янковский и Пожарская познакомились на съемках фильма «Чемпион мира» в 2020 году. Актриса была замужем, а у актера было за плечами несколько романов. Они поженились в 2021 году, тогда же родился их первый сын. Мальчика назвали в честь знаменитого деда — актера Олега Янковского.

Еще по теме
Леонид Каневский стал героем мемов у иностранцев
Дом иноагента Макаревича попал под обстрел в Израиле
Глюкоза встретила день рождения обнаженными фото
Прилепин отказался продлить контракт для участия в СВО
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Самое популярное
Почему советские поезда были зелеными
Коварный котенок-акробат родился в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
Кремль сообщил о закрытых контактах с Украиной
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Топ комментариев

volodey19760802

Когда уже отменят это недоразумение...???

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

7fond

Что понимать под "делом"? ИП Чайканши, перепродающего арбузы или китайскую одежду, или РЖД, АвтоВАЗ,...

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!