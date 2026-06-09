Сборная России сыграет с Тринидадом и Тобаго

Сборная России по футболу прилетела в Калининград, 9 июня она сыграет товарищеский матч с командой Тринидада и Тобаго, сообщила пресс-служба РФС.

Матч на стадионе «Калининград Арена» начнется в 20.00 по московскому времени. На игру продано порядка 30 тысяч билетов. Согласно сайту Российской премьер-лиги, вместимость стадиона составляет 33 476 зрителей.

В прямом эфире игру можно смотреть на телеканале «Матч ТВ», а также на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

За последние несколько недель команда Валерия Карпина в рамках учебно-тренировочного сбора проиграла в Каире сборной Египта (0:1) и победила в Волгограде Буркина-Фасо (3:0).

Сборная Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в рейтинге ФИФА, российская команда — 35-е.